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Петербургские депутаты намерены контролировать сельское хозяйство
Сегодня, 12:36
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IRINA_CHALKINA

Петербургские депутаты намерены контролировать сельское хозяйство

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На органическую продукцию планируется наносить специальную маркировку.

В среду, 30 октября, стало известно, что петербургские депутаты намерены контролировать сельское хозяйство. Соответствующие меры обсудят на заседании Законодательного собрания города. 

Отмечается, что изменения в закон позволят городу контролировать органическое сельское хозяйство. На продукцию будут наносить специальную маркировку.

Согласно пояснительной записке, такие меры необходимы в связи с принятием федерального закона об органической продукции.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов представил в ЗакСе проект бюджета на грядущие три года.

Фото:pixabay

 

Теги: закс спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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