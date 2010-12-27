На органическую продукцию планируется наносить специальную маркировку.

В среду, 30 октября, стало известно, что петербургские депутаты намерены контролировать сельское хозяйство. Соответствующие меры обсудят на заседании Законодательного собрания города.

Отмечается, что изменения в закон позволят городу контролировать органическое сельское хозяйство. На продукцию будут наносить специальную маркировку.

Согласно пояснительной записке, такие меры необходимы в связи с принятием федерального закона об органической продукции.

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