Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск

Теперь гражданин германии будет жить в российском городе.

Гражданин Германии, не согласный с государственной политикой своей страны и переехавший на российскую территорию, получил разрешение на временное проживание в городе Брянске. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД по Брянской области. Сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему немцу.

В конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением. Решение переехать он принял в связи с несогласием с государственной политикой своей страны. сообщение МВД РФ по региону

Положительное решение на выдачу иностранцу документа принято на основании федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", а также указа российского президента Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Освещающий жизнь в Новороссии и Донбассе итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в РФ.

Фото и видео: МВД Медиа