Винченцо Лоруссо планирует стать гражданином России.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил разрешение на временное проживание (ВНЖ) на российской территории, а затем планирует получить российское гражданство. Соответствующей информацией в социальных сетях поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она напомнила о том, что иностранец с 2022 года в ежедневном режиме освещает жизнь в Донбассе и Новороссии. Документ ему вручили сотрудники полиции из регионального управления по вопросам миграции по Луганской народной республике.

Если ты любишь Россию, ее историю, традиции, культуру, ее ценности, Россия готова открыть для тебя свои двери Винченцо Лоруссо, журналист из Италии

Ирина Волк отметила, что европейский гражданин ежедневно показывает западному обществу правду о жизни людей на Донбассе и Новороссии. Свое решение остаться в России Лоруссо прокомментировал несогласием с недружественной по отношению к Москве политикой коллективного Брюсселя. В результате Винченцо Лоруссо получил документы на основании указа президента Владимира Путина в максимально короткие сроки. Лоруссо является основателем и автором канала "Донбасс Италия". Он организовал в Италии неофициальный прокат ленты российского фильма "Свидетель" Давида Дадунашвили об истории бельгийского скрипача, попавшего в руки Вооруженных сил Украины.

Археолог-нелегал в Ульяновской области выкапывал предметы старины и продавал их коллекционерам.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк