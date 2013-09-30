Немцам показали, как выжить без тепла и электричества

В Германии обучили граждан как самостоятельно изготовить "печку".

Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) опубликовало ролик на случай возникновения у граждан проблем с энергоснабжением. Видео снято на фоне роста цен на голубое топливо в Европе. Он размещен в социальной сети Twitter. В кадре представлена женщина, которая замерзает, пытаясь согреться теплом от свечи. После этого она надевает на себя верхнюю одежду, шарф и перчатки. Для утепления помещения немка также заклеивает окна квартиры фольгой, а после сама собирает небольшую "печку".

В ролике поясняется, что он приурочен ко Дню защиты граждан в чрезвычайных ситуациях. В ведомстве пояснили, что причины отключения тепла могут быть различными. В качестве одного из примеров чиновники привели последствия, которые принес за собой ураган "Ида", бушевавший на территории США.

Напомним, что на начало августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров. Спустя несколько недель этот показатель увеличился практически вдвое.

Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра.

Фото и видео: Twitter / BBK