Ученые нашли у волков способности выполнять команды

Зоологи рассказали об эксперименте над щенятами и волчатами

Шведские ученые обнаружили у волков, черты присущие собакам. Благодаря этому они смогли объяснять причины, как человеку удалось контактировать с животными и одомашнивать их.

В журнале iScience зоологи рассказали об эксперименте над щенятами и волчатами. Зверей поместили в одну комнату, куда заходил человек с мячиком. Он бросал его в один из углов и просил детенышей принести ему мяч с помощью команды "апорт". К удивлению исследователей, несколько волчат выполняли эту задачу с такой же частотой, как и щенята. Эксперимент повторяли несколько раз с разными людьми.

Ученые предположили, что предки людей также наблюдали у животных покладистое поведение и брали себе таких особей. Также они добавили, что предки собак могли приспособиться к жизни рядом с человеком благодаря двум вещам. Во-первых, волки умеют распознавать эмоции человека, а, во-вторых, способны переваривать крахмал, которого много в вареной пище.

Ранее мы писали о том, что в сеть слили предполагаемый дизайн Sony PlayStation 5.

Видео: