Нейросети смогут определять призывы к терроризму в Telegram

Дмитрий Артимович оценил возможность работы ИИ над поиском в соцсетях действий террористической направленности.

После теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" перед властями остро встала необходимость регулировать деятельность социальных сетей, а помочь в этом вопросе с запрещенным контентом может искусственный интеллект. Такие сведения журналистам телеканала "360" предоставил эксперт по кибербезопасности, российский хакер Дмитрий Артимович. Специалист пояснил, что нейросети способны обучаться определять призывы к терроризму в социальных сетях.

С точки зрения ИИ, обучить нейросети, чтобы они определяли призывы к терроризму, к чему-то незаконному, технически вполне можно. Поэтому сначала это нужно определять автоматически, а потом отдавать на ручную модерацию. Я уверен, что Telegram, "ВКонтакте" со спецслужбами сотрудничают. Дмитрий Артимович, хакер

Эксперт добавил, что нейросеть научится выявлять подобные сообщения и чаты, а затем нужно будет привлекать ручную модерацию ради исключения "ложных срабатываний". Дмитрий Артимович заметил, что вряд ли работа нейросетей помешает нормальному функционированию мессенджеров. Однако, если процесс регулирования будет налажен, то злоумышленники могут перейти на другие онлайн-площадки.

Билл Гейтс считает, что в будущем ИИ не сможет выполнять легкие задачи.

Фото: Piter.tv