Нейросеть смогла определить болезнь Паркинсона у животных по походке

Нарушения в походке характерны также для болезни Альцгеймера и шизофрении.

Биоинформатики разработали нейросеть, которая способна определить болезнь Паркинсона у человека или животного по походке. Статья опубликована в журнале Nature Communication.

Отмечается, что развитие нейродегенеративных болезней у человека, мыши, жука, червя может выявить новая нейросеть. Известно, что нарушения в походке являются показателями также болезни Альцгеймера и шизофрении. Сказывается то, что организму не хватает дофамина, контролирующего физическую активность.

Таким образом, нейросеть может проанализировать походку и определить наличие или отсутствие характерных отклонений в ней.

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