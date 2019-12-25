Петербург попал в топ-5 самых дождливых городов России за последние 10 лет

С 2011 по 2020 гг. на каждый октябрь в городе приходилось в среднем по 11 дождливых дней.

Аналитики "Яндекс. Погоды" собрали данные метеонаблюдений за последние десять лет. Лидерами по частоте дождливых дней стали Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и Петербург.

По данным экспертов, с 2011 по 2020 гг. на каждый октябрь в городе на Неве приходилось в среднем по 11 дождливых дней. Уровень осадков оценили в 56 мм.

В Екатеринбурге и Новосибирске, которые обогнали Петербург в списке самых пасмурных городов России, осадки были менее интенсивными. Разница составило от 8 до 10 мм. Больше всего осадков за указанный период выпало в Перми, где в среднем было 13 дождливых дней и 68 мм осадков.

Что касается самых "сухих" городов, то реже всего дождь шел в Волгограде и Ростове-на-Дону.

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Фото: pexels.com