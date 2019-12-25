Кинологи рассказали, может ли собака найти дорогу домой самостоятельно

Если хозяин гуляет с собакой по одному и тому же маршруту, то, вероятно, питомец сможет найти дорогу домой в пределах изученного пространства.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали Piter.tv, может ли собака найти дорогу домой самостоятельно.

Специалисты отметили, что случаев чудесного возвращения пса домой все же не так много. Зачастую собаки не могут вернуться домой сами.

Несмотря на удивительные случаи возвращения собак, статистика все-таки говорит о том, что большинство животных самостоятельно вернуться домой не могут. Поэтому во время прогулки хозяину важно не терять контакт с питомцем и не отпускать собаку с поводка, если вы не уверены в её поведении. президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

Если хозяин со своим питомцем каждый день гуляет по одному маршруту, который собака запомнила, вероятно, если питомец потеряется в пределах изученного пространства, то сможет вернуться домой. В этом ей помогут органы чувств, главным образом собака будет задействовать зрение и обоняние. Когда собака гуляет по одному маршруту, она как бы создает у себя в голове некую карту местности. Но очень многое будет зависеть от возможностей питомца и внешних условий. Например, дождь может помешать псу уловить запах и тогда он будет дезориентирован. Отмечается, что служебные и охотничьи собаки чаще ориентируются лучше.

В случае, если хозяин ставит перед собой задачу научить пса находить дорогу домой, то для этого нужно обратиться к дрессировщику.

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