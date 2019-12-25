Пёс Хьюстон набирает сотни тысяч лайков в TikTok

На блог подписано 346.3 тысяч человек, количество лайков достигло 6.3M.

Благодаря платформе TikTok мир способен узнать об удивительном псе по имени Хьюстон, на блог которого подписано 346,3 тысяч человек, а количество лайков перевалило за 6 млн. Он и в аэротрубе летает, и на задних лапах ходит, и враскоряку на таксофоне стоит. Piter.tv пообщался с хозяином популярного на просторах интернета пса Кириллом Герасимчук-Карповым и узнал, какой Хьюстон в реальной жизни.

Мысль завести собаку пришла к Кириллу в голову после того, как три года назад в его дом в Краснодаре пробрались неизвестные. Спустя год в семье произошло пополнение. Познакомился с породой бордер-колли Кирилл благодаря YouTube-каналу телеведущего, журналиста и тревел-блогера Антона Птушкина. Больше всего Кирилла привлекла фраза "самый умный пес", и он остановил свой выбор именно на этой породе. Всемирная фраза "Хьюстон, у нас проблемы" предрешила судьбу пса, которого и назвали – Хьюстон.

Хьюстон не просто так появился в моей жизни. Он открыл для меня новую сферу, которую я даже и не знал, – кинологию. Она меня захватывает. Хочется помогать и другим людям, у которых есть собака. Кирилл Герасимчук-Карпов

Кирилл очень много времени уделяет Хьюстону. В 6 месяцев Хьюстон уже освоил общий курс дрессировки. В 8 месяцев Кирилл приглашал специалиста по коррекции поведения собак, чтобы Хьюстон комфортно себя чувствовал в обществе.

Я вовремя осознал всю ответственность и начал с ним заниматься. Мне удалось заложить в нем нужные качества, чтобы он был социализирован. Хьюстон – послушный, умный, компанейский, нежный, ласковый и всегда готов потрудиться. Собаки действительно похожи на своих хозяев. Он – отражение меня. Кирилл Герасимчук-Карпов

На протяжении нескольких месяцев Хьюстон жил обычной жизнью собаки, пока в его жизни не появились социальные сети.

В какой-то момент я начал упорно заниматься с Хьюстоном и подумал, что можно выкладывать наши тренировки, занятия в Instagram и TikTok. Эта идея пришла мне в голову с целью привлечь к нам внимание, но не такое, какое есть сейчас. Кирилл Герасимчук-Карпов

История успеха начинается с интерактивной программы "Люди в черном", а Кирилл с Хьюстоном в ней – спецагенты. В рамках этой программы они снимали видеоролики, гуляя по центральным улицам Краснодара. Однажды в паблике в социальных сетях появился пост с Хьюстоном, которого постепенно стали узнавать жители Краснодара. Также Хьюстон обзавелся поклонниками и в Петербурге.

Увидел, что меня отметили в краснодарском паблике. Ребята взяли пять наших роликов из TikTok и опубликовали. Им просто понравилось, что мы делаем. Кирилл Герасимчук-Карпов

После этого Кирилл и Хьюстон подумали стать блогерами. Однако, если раньше они просто снимали видео ради забавы, то сейчас им приходится периодически удивлять свою аудиторию новыми трюками и идеями. В основном они ведут блог в TikTok, в Instagram же дублируют ролики. В социальных сетях зрители могут увидеть, как Хьюстон ходит на задних лапах или же стоит враскоряку в разных местах. Однако контент, как отметил Кирилл, по душе далеко не всем, даже заводчице Хьюстона.

У людей складывается неправильное впечатление о нашем тандеме. Некоторые зрители думают, что я мучаю Хьюстона. Но я многое не показываю в социальных сетях. Можно, конечно, запугивать собаку, принуждать к чему-либо, но нужны ли такие отношения? Мы, в первую очередь, – друзья. У нас все по любви. Кирилл Герасимчук-Карпов

Каждый трюк Хьюстон отрабатывает несколько месяцев. При тренировках Кирилл мотивирует собаку вкусняшками и играми. Кирилл считает, что у некоторых людей ещё осталось "цирковое" восприятие, когда животное силой заставляют что-либо сделать.

Недавно Хьюстон научился кувыркаться через голову как человек. Мы на этот трюк потратили полгода. Но люди же не знают, что мы тренируемся. Кирилл Герасимчук-Карпов

Еще одним поводом для обсуждения стал ролик, созданный в аэротрубе. Его посмотрели миллионы пользователей по всему миру. Однажды знакомый Кирилла предложил ему полетать в аэротрубе вместе с Хьюстоном. Хозяин рассказал, что на подготовку к полету ушло три дня. И только после подготовительных занятий Хьюстон отправился в полет.

Мы силой его туда не затаскивали. Всё было постепенно: в первый день мы с ним осмотрели аэротрубу, затем понемногу стали включать поток ветра. Конечно, все было через вкусняшки. После несколько занятий он уже не паниковал и не боялся. Трудно сказать, понравился ли ему полет. Но он с удовольствием забегал в предполетную зону. Кирилл Герасимчук-Карпов

Идеи для роликов Кириллу приходят спонтанно. Заранее блогеры не планируют свой контент. Однажды на вечерней прогулке Кирилл с Хьюстоном отсняли ролик, где пес стоит враскоряку на двух тележках из Пятерочки. По такому принципу создаются и большинство других роликов.

Все на месте придумывается, например, во время прогулки. Если давно не было видео, то мы можем что-то отснять. Но у нас не существует конкретного графика. Кирилл Герасимчук-Карпов

Но творческие планы все же у начинающих блогеров есть. Совсем скоро поклонникам Хьюстона представят новую работу – ролик, созданный совместно с петербургской командой интернет-магазина зоотоваров. Зрители увидят путешествие Хьюстона во сне. По словам Кирилла, в этом видеоролике Хьюстон будет делать то, что еще не делал в TikTok. Также Хьюстон в скором времени попробует себя в танцах, а именно – освоит Pole dance. Хьюстон предстанет перед поклонниками на шесте и, возможно, на каблуках.

Текст: Анастасия Миллер

Видео: TikTok / dog.houston

Фото: Instagram / dog.houston