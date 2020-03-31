Система способна распознать текст в 250 слов практически без ошибок.

Нейронная сеть почти точно перевела мозговые сигналы в предложения. Об этом сообщили ученые из Калифорнийского университета в публикации на Nature Neuroscience. Нейронная сеть смогла распознать информацию, составленную из 250 слов.

Исследователи провели эксперименты с мозговой активностью четырех женщин. Они проводились при помощи алгоритмов глубокого машинного обучения. Все испытуемые страдали эпилепсией. Для отслеживания приступов к голове женщин подключили специальные считывающие электроды. Ученые просили женщин вслух прочитать набор предложений, повторяя каждое из предложений минимум по одному разу. Выяснилось, что при повторе предложений в человеческом мозге нейронная сеть может выделять структуры. Первая нейронная сеть связывает их при помощи гласных и согласных звуков. Вторая нейронная сеть на основе выявленных закономерностей строит из полученных элементов слова и предложения.

Исследователи отметили, что при повторе человек имеет схожие сигналы мозга, которые не будут в точности одинаковыми. Нейронная сеть видит отличия, исходя из общих свойств, а не через прямое сравнение. После обучения нейронная сеть смогла определить текст с ошибкой в 3%. Отдельных неправильных слов при этом было 38%. Ученые объяснили это тем, что сеть делает выводы не только путем связывания мозговых сигналов со словами, но и обдумывая порядок этих символов.

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Фото и видео: Joseph Makin, David Moses & Edward Chang / Nature Neuroscience, 2020

