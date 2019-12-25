Неизвестный жестоко избил бродягу на Товарищеском проспекте

Бездомный мужчина получил тяжелые травмы.

Утром 18 февраля у дома №4 по Товарищескому проспекту прохожие нашли покалеченного бродягу. Как стало известно Piter.TV из источников в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи зафиксировали у бездомного мужчины тяжкие травмы.

У избитого диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины и ушибы, также мужчина был пьян. Кто и почему поколотил бродягу, полиция пытается установить.

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Фото: pixabay