Конфликтный школьник-националист прострелил голову мигранту

Свой поступок старшеклассник объяснил проблемами с другими школьниками из Средней Азии.

Поздним вечером 7 февраля мигрант, работающий в подсобке сетевого магазина, был окружен группой молодых людей и получил огнестрельное ранение головы, рассказало АН "Оперативное прикрытие". 25-летний мужчина возвращался с работы домой через Полежаевский парк, где его остановили четверо молодых людей.

Один из хулиганов спросил имя мигранта, другой выстрелил иностранцу в голову. Раненый сам вызвал себе скорую помощь, его госпитализировали с сотрясением мозга, открытой черепно-мозговой травмой и пулевым ранением мягких тканей головы. Пациент попросил не проводить проверку по факту случившегося, поскольку посчитал нападение на себя личным делом.

Полиция задержала подозреваемых в случившемся, ими оказались два 16-летних подростка и два 19-летних молодых человека. Один из них, предположительно, выстрелил в мигранта из свето-шумового пистолета "Пионер", у парня изъяли патроны, гильзы и кассеты к оружию. Как выяснилось, мотивом поступка старшеклассник назвал конфликт с другими школьниками из Средней Азии. Также юноша отметил, что придерживается правых взглядов.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Стрелок задержан, остальные опрошены и отпущены.

Ранее мы рассказывали, что иностранец жестоко избил петербуржца на улице Брянцева.

Фото: Piter.TV