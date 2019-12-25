Иностранец жестоко избил петербуржца на улице Брянцева

Боснийца уже задержали полицейские.

Утром 10 февраля в полицию Калининского района поступил звонок из больницы: медики рассказали, что около часа ночи в понедельник бригада скорой помощи госпитализировала из квартиры дома №22 по улице Брянцева мужчину с тяжелейшими травмами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Явно нетрезвый 48-летний гражданин получил множество переломов лицевого скелета и ребер, открытую черепно-мозговую травму. По словам пострадавшего, вечером предыдущего дня его избил неизвестный мужчина. Подозреваемого, оказавшегося безработным выходцем из Боснии и Герцеговины, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура потребовала до 3,6 лет колонии для полицейских из Колпино, избивших подростка.

Фото: Piter.TV