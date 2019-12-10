Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Академии ФСБ России и аэропорту Внуково

Объекты оказались в безопасности.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Академии ФСБ России и во "Внуково". В полиции рассказали, что во время проверки терминала А в зоне вылета эвакуация не проводилась. Сейчас оперативники разыскивают анонимного лжеминера.

На данный момент ни в одном учреждении опасных предметов или веществ обнаружить не удалось. Здания обследовали кинологи с собаками. Ранее неизвестные сообщили в МВД о возможном теракте на 30 станциях московского метрополитена. Информация также не подтвердилась. Очередная волна "минирований" по России началась в конце ноября. За это время проверено более 600 объектов только в столице. Известно, что преступники рассылают сообщения из-за границы.

Ранее Piter.tv писал о том, что эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке.