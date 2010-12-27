Волна лжеминирований накрыла сразу семь школ Петербурга 

Взрывчатых веществ в учреждениях не обнаружено.

В понедельник, 9 декабря, волна лжеминирований добралась до петербургских образовательных учреждений. Об этом сообщают в соцсетях петербуржцы.

Детей вывели на улицы в 384 лицее, в гимназии 405 и 98 школу. Также "телефонные террористы" добрались до гимназию 399, 41 и 295 гимназии. Кроме того, эвакуация застала учащихся гимназии №171 на Маяковского.

"Да че происходит. Когда эти эвакуации закончатся", — возмущаются горожане.

Отмечается, что взрывчатых веществ в учреждениях не обнаружено.

Напомним, что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 12-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткойнов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рабочая неделя началась с эвакуации судов, Эрмитажа и Пулково.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк