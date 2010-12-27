Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке

Есть информация о пострадавших.

После эвакуации в одной из школ Петербурга оказались пострадавшие. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на родителей. В Приморском районе города руководство учебного заведения не позаботилось о безопасном выводе детей на улицу. Учителям пришлось прервать занятия из-за анонимного звонка о заложенной бомбе.

Экстренное сообщение поступило около 15 часов дня в школу под номером 246 на Планерной улице. Всех детей одновременно стали выводить из учебных классов. Сначала каждого отправили в гардероб за верхней одеждой. Двери в холле остались закрытыми, поэтому школьники оказались заперты на первом этаже здания. Из-за большого скопления народа произошла давка, многие паниковали.

Кто-то говорят сломал ребра, ногу. Мы не знаем куда обращаться, все сейчас находятся в шоке прокомментировал один из родителей журналистам

Очевидцы добавили, что эвакуация проходила не по правилам при ЧС.

Ранее Piter.tv писал о том, что волна лжеминирований накрыла сразу семь школ Петербурга.

Фото: Piter.tv