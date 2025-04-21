Неизвестный поджёг жилую многоэтажку из огнемёта в Сеуле

Сейчас преступника разыскивает полиция.

На территории столицы Южной Кореи неизвестный мужчина поджег жилой многоэтажный дом из огнемета. Согласно предварительной информации от правоохранительных органов и местных СМИ, жертвами трагедии стали три человека. Также пострадавшими считаются по меньшей мере 11 жителей. В ТГ-канале SHOT журналисты отметили, что злоумышленник зашел в здание и устроил пожар на четвертом этаже с помощью распылителя пестицидов, переделанного в оружие. После этого преступнику удалось скрыться В настоящий момент полиция разыскивает его.

Спасаясь из пожара, трое людей выпали из окон и скончались. Пострадали 11 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии. сообщение полиции Сеула

Напомним, что в Сеуле ранее мужчина после проигрыша устроил пожар в игорном заведении. От пламени пострадали пять человек. Еще один человек скончался.

В Подольске отдыхающие случайно сожгли чужой Lexus во время жарки шашлыка.

Фото и видео: Telegram / SHOT