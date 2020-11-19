Неизвестные устроили конфликт посреди проезжей части в Московском районе

Среди них, предположительно, был водитель такси.

На проезжей части в Московском районе произошел дорожный конфликт. Двое женщин набросились на водителя авто, с которым, по всей видимости, у них произошла небольшая авария. Очевидцы решили, что мужчина управлял такси. Видео было опубликовано утром 19-го ноября в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Мужчине приходится отбиваться от агрессивных гражданок знаком аварийной остановки, однако кто из них прав, на самом деле неизвестно. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова.

Ранее Инстаграм-блогер заявила :"Паркуюсь, где хочу" и заблокировала проезд водителя на Петроградке. Позже женщина прокомментировала произошедшее.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK