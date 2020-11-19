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Неизвестные устроили конфликт посреди проезжей части в Московском районе

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Среди них, предположительно, был водитель такси.

На проезжей части в Московском районе произошел дорожный конфликт. Двое женщин набросились на водителя авто, с которым, по всей видимости, у них произошла небольшая авария. Очевидцы решили, что мужчина управлял такси. Видео было опубликовано утром 19-го ноября в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Мужчине приходится отбиваться от агрессивных гражданок знаком аварийной остановки, однако кто из них прав, на самом деле неизвестно. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова. 

Ранее Инстаграм-блогер заявила :"Паркуюсь, где хочу" и заблокировала проезд водителя на Петроградке. Позже женщина прокомментировала произошедшее. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дорожный конфликт, проезжая часть, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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