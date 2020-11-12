Инстаграм-блогер прокомментировал дорожный скандал с ее участием на Петроградке

Женщина призналась, что она не права, но считает неправильным кричать на чужую девушку, особенно, когда своя находится рядом.

Инстаграм-блогер Евгения Кривцова прокомментировала конфликт с ее участием по поводу парковочного места на Петроградской стороне. Ее "Порш" не хотел выпускать водителя, в результате чего случилась перепалка. Инцидент попал на видео.

По словам женщины, она со своим мужем на протяжении 10 минут ждала, когда мужчина уедет. Вместо того, чтобы освободить место, тот начал снимать видео. Кривцова обратила внимание на то, что за рулем находился ее супруг, а не она. Блогер утверждает, что это водитель спровоцировал ситуацию, возможно, даже специально подстроил. Она также подчеркнула, что повышать голос начала только тогда, когда услышала крик в свою сторону.

Ранее версию конфликта представила другая сторона.

Видео: Владимир Кузнецов / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"