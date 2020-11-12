Инстаграм-блогер заявила :"Паркуюсь, где хочу" и заблокировала проезд водителя на Петроградке

Разговор водителей попал на видео.

Инстаграм-блогер Евгения Кривцова попала в дорожный скандал на Петроградской стороне. Женщина на дорогостоящей иномарке не хотела "выпускать" водителя с парковки. Разговор автомобилистов был снят на видео.

Инцидент произошел 8-го ноября у дома №17 на Большом Проспекте П.С. Блогер с 3 млн подписчиками решила оставить машину на полосе движения, из-за того, что водитель оперативно не уступил ей парковочное место. В свою очередь она начала разгружать багажник. Кривцова посчитала, что она подала достаточно знаков мужчине, чтобы тот выехал, но так как он не отреагировал, она решила поставить машину таким образом.

Паркуюсь, где хочу. заявила Инста-дива.

Она также записывала скандал на видео.

Видео: Владимир Кузнецов / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"