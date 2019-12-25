Неизвестные до полусмерти избили 44-летнего знакомого в Тихвине

Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии, с многочисленными травмами.

Во вторник, 25 августа, в полицию Ленобласти поступила телефонограмма из Тихвинской городской больницы. Медики рассказали о госпитализации 44-летнего мужчины с многочисленными травмами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, мужчину избили знакомые. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга с переломом гайморовой пазухи слева, множественные гематомы лица, переломы ребер слева.

Установить личность нападавших пока не удалось. На место происшествия выезжали правоохранители, однако очевидцев случившегося не нашлось. Опрос соседей результатов не дал. Видеонаблюдение на месте преступления отсутствует.

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