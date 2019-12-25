В Ленобласти угонщик жестоко расправился с владельцем авто

Мужчина умышленно сбил потерпевшего, а после избил его и задушил.

Накануне в полицию Приозерского района Ленобласти обратился мужчина, который сообщил о жестоком преступлении, совершенном в поселке Мичуринское. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что его 30-летний пасынок пытался угнать автомобиль Mazda, однако у него на пути встал владелец транспортного средства. Недолго думая, подозреваемый умышленно сбил преследователя. Затем он избил его, задушил шнурком и бросил тело в кустах по дороге в деревню Кучерово.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com