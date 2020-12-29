В Петербурге прошла акция в поддержку главы ФБК.

Неизвестные активисты "приземлили" Алексея Навального в аэропорту Петербурга. Акция под названием "Навальных много. Всех не пересажаешь!" прошла в Пулково, активисты поделились фотографиями в телеграм-каналах. На фото видно, как несколько человек в масках главы Фонда борьбы с коррупцией едут в аэропорт, ждут рейс и выходят из здания.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января. У аэропорта "Внуково" уже начались первые задержания сторонников главы ФБК.

В августе 2020 года глава Фонда борьбы с коррупцией был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, из-за чего резко поднялся уровень сахара в крови. Этот диагноз они назвали основным. Специалисты добавили, что ядов в крови и моче пострадавшего не обнаружено. Позже оппозиционера доставили на самолете в Германию. Там он прошел курс реабилитации. Правительство ФРГ со ссылкой на медиков заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА