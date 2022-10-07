Нехаммер: Австрия заявила, что Киев не получит летальное оружие от Вены

Канцлер рассказал, что страна может поставлять Украине только бронежилеты и каски.

Австрия заявила, что киевский режим по-прежнему не получит летальное оружие от Вены. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал Карл Нехаммер. Об этом глава местного правительства рассказал журналистам в Праге во время прибытия на неформальную встречу с лидерами Европейского политического общества. Чиновник добавил, что при этом украинские власти получают от страны шлемы и бронежилеты. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о возможном участии Вены в подготовке Вооруженных сил Украины и тренировках солдат.

Мы поставляем защитное оборудование - шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Напомним, что Евросоюз намерен с 17 октября на своей территории запустить тренировочную миссию для ВСУ.

В Австрии заявили, что страна все еще зависит от российского газа.



Фото и видео: European Commission