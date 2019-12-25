Нефть марки Brent подорожала до 85,02 доллара за баррель

Стоимость нефти WTI тоже увеличилась.

В среду утром, 10 ноября, котировки нефти продолжили расти. Так, к 08:07 мск стоимость январских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE составила 85.02 доллара за баррель. Таким образом, рост составил 0,28%.

При этом на Нью-йоркской бирже декабрьские фьючерсы нефти WTI выросли к этому времени на 0,04%, до 84,19 доллара за баррель.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что без топливного демпфера бензин стоил бы дороже. Этот механизм власти используют для корректировок цен на топливо внутри страны.

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