Цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена майских фьючерсов на нефть WTI остановилась на отметке 21,52 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть Brent рухнули до 24,65 долларов за баррель, что составляет 6,42% снижения стоимости. Таковы данные лондонской биржи на 18.10 по московскому времени.

Показатель был еще печальнее за несколько минут до этих данных: цена на нефть обвалилась до 24,25 долларов за баррель а это минимум с мая 2003 года. В то же время, цена майских фьючерсов на нефть WTI остановилась на отметке 21,52 доллара за баррель, снизившись на 4,78%.

Снижение нефти огромными темпами произошло из-за заявления минэнерго Саудовской Аравии о том, что королевство не будет обсуждать с Россией увеличение числа участников ОПЕК+ и не договаривается по поводу балансировки рынка нефти.

На фоне обвала нефти доллар вырос до 78,81 рубля, а евро поднялось до 86,51 рубля.

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