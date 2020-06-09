Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

Аппарат получил rкамеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 5000 мА/ч.

Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52. Аппарат получил rкамеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 5000 мА/ч.

У гаджета 6,5-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей. Oppo A52 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 64 Гб.

Главный модуль камеры имеет 12 Мп (F/1,8) с электронной стабилизацией; также есть сверхширокоугольный датчик на 8 Мп с углом обзора в 119°; портретный объектив на 2 Мп; датчик глубины на 2 Мп. Смарфтон способен снимать в режиме ночной съемке и записывать видео в режиме 4К. Селфи-камера имеет разрешение в 8 Мп.

Поддерживается режим ночной съёмки Ultra Night 2.0 и запись видео в режиме 4К. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп. Также поддерживается ночной режим Ultra Night 2.0 и специальный алгоритм для создания качественных селфи AI Selfie Tune.

Oppo A52 уже доступен в некоторых российских онлайн-магазинах. В период с 19 июня по 05 июля смартфон можно приобрести со скидкой. Его цена составляет 17 990 рублей.

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Видео: YouTube/ Argus World