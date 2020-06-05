Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

Цена упала на 10 тысяч рублей.

Флагманы Samsung сразу у нескольких российских ритейлеров "потеряли" в цене в России до 10 тысяч рублей.

Например, в несколько крупных сетях цены за Galaxy S20 находятся на уровне в 59 990 рублей (ранее 69 990 рублей). Смартфон Galaxy S20+ можно приобрести за 64 990 рублей (вместо 74 990), Galaxy S20 Ultra – за 89 990 (вместо 99 990 рублей).

Линейка Galaxy S20 была представлена в начале этого года. Например, уникальность Samsung Galaxy S20 Ultra в том, что он умеет снимать видео в 8К и делать при этом 100-кратный "суперзум". Однако линейка продается совсем неважно, возможно из-за наступившей пандемии коронавируса.

Redmi Note 9S продают за 12 990 рублей в РФ.

Видео: YouTube/ Samsung