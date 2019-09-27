Redmi Note 9S продают за 12 990 рублей в РФ

Цену снизили совсем ненадолго.

В России смартфон Redmi Note 9S начали продавать по сниженной цене – дешевле на 5 тысяч рублей. Приобрести гаджет можно в официальном онлайн-магазине компании на AliExpress.

В России продажи Redmi Note 9S стартовали 30 апреля, на старте продаж стоимость составляла 17 990 рублей. Сниженная цена будет действовать ещё в течение двух дней. На выбор можно приобрести телефон синего, белого или серого цвета.

У Redmi Note 9S - 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Snapdragon 720G, основная квадро-камера с модулями 48+8+5+2 Мп, селфи-камера на 16 Мп.

Новый смартфон Redmi 10X стал хитом сразу после начала продаж.

Видео: YouTube/ Argus World