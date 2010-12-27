В Берлине неделя русского языка началась с минуты молчания в память Вербицкой

Церемония открытия прошла в посольстве России в Берлине.

В среду, 27 ноября, в Берлине неделя русского языка началась с минуты молчания в память президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Отрытие неделя русского языка состоялось в посольстве России в Берлине.

"Нам в Германии и немецким друзьям она Вербицкая близка как один из соучредителей формата "Петербургский диалог"", —оетии в посольстве.

На заседании отметили, что Германия является одним из лидеров по распространенности русского языка. Известно, что эту неделю организовала ассоциацией учителей русского языка Берлина, Фондом "Русский мир", Университетом имени Гумбольдта и другие учреждения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой.

Фото:ВКонтакте / "СПбГУ"