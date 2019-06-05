Недалеко от Берлина не могут потушить лесные пожары

В месте очага пожара горят и два военных склада с боеприпасами, что осложняет работу пожарным.

В окрестностях Берлина пожарные не могут справиться с лесными пожарами.

Сообщается, что пожары бушуют вблизи от города Йютербог (федеральная земля Бранденбург) на юго-западе от Берлина. Площадь лесных пожаров около 600 гектар. Жаркая сухая погода, сильный ветер осложняет работу пожарных. Также в очаге пожара оказались два военных склада с боеприпасами, что не позволяет быстро ликвидировать возгорание.

Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, но гражданам рекомендовали закрывать окна и двери.

Сегодня ранее: В Кемеровской области грузовой состав снес машину с тремя подростками 17, 15 и 12 лет на переезде.

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