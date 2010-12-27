В Кемеровской области поезд протаранил легковушку с тремя подростками

Накануне вечером, 4 июня, в Кемеровской области протаранил на перезде авто с тремя подростками.
Сообщается, что авария произошла недалеко от Березовского на станции "Забойщик" в 19 часов 40 минут по местному времени. 17-летний подросток взял без разрешения автомобиль родителей, пока те были на работе, посадил друзей 15 и 12 лет и поехали кататься. На железнодорожный переезд машина выехала на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.
Машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Машину подмяло под поезд. К счастью, подростки выжили. Все трое находятся в больнице с травмами различной тяжести.
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Фото: ВК, Регион-42, Кемерово
Обсуждение ( 1 )
а ключи где он взял ?