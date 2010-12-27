  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за взрыва гранаты на Кубани пострадали ребенок и трое взрослых
Сегодня, 8:44
81
MShaffter

Из-за взрыва гранаты на Кубани пострадали ребенок и трое взрослых

0 0

По предварительным данным граната взорвалась во время выяснения отношений из-за денег.

Накануне, 4 июня, в городе Гулькевичи Краснодарского края во дворе частного дома произошел взрыв, из-за которого 4 человека пострадали.

По предварительным данным, мужчина с гранатой приехал к частному дому родственников лиц, которые ему должны были 800 000 рублей. На месте происшествия обнаружена долговая расписка. По имеющимся данным заемщики находились в этом доме, у родственников. В ходе перепалки граната взорвалась. У мужчины рваная рана плеча, он в реанимации. Родственница заемщицы получила осколочные ранения правой части тела. Одна из заемщиц ранения всего тела, а ее ребенок контужен. 

Также сообщается, что в траве обнаружена еще одна граната, а в багажнике мужчины третья.

Ранее на Piter.TV: В Москве погибла женщина, упавшая перед приближающимся поездом метро.

Теги: новости краснодарского края, новости кубани, новости россии, пострадал ребенок, происшествия россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии