Из-за взрыва гранаты на Кубани пострадали ребенок и трое взрослых

По предварительным данным граната взорвалась во время выяснения отношений из-за денег.

Накануне, 4 июня, в городе Гулькевичи Краснодарского края во дворе частного дома произошел взрыв, из-за которого 4 человека пострадали.

По предварительным данным, мужчина с гранатой приехал к частному дому родственников лиц, которые ему должны были 800 000 рублей. На месте происшествия обнаружена долговая расписка. По имеющимся данным заемщики находились в этом доме, у родственников. В ходе перепалки граната взорвалась. У мужчины рваная рана плеча, он в реанимации. Родственница заемщицы получила осколочные ранения правой части тела. Одна из заемщиц ранения всего тела, а ее ребенок контужен.

Также сообщается, что в траве обнаружена еще одна граната, а в багажнике мужчины третья.

Ранее на Piter.TV: В Москве погибла женщина, упавшая перед приближающимся поездом метро.