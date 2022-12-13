Партия "Новые люди" рассказала об инициативе по улучшению условий для отечественных производителей продукции.

Российский депутат Алексей Нечаев предложил увеличить пошлины на ввоз товаров из недружественных стран в качестве усиления ответных мер Москвы на введенные Западом антироссийские санкции. Соответствующее заявление политик из движения "Новые люди" сделал в ходе брифинга с журналистами перед пленарным заседанием в нижней палате парламента. Он призвал коллег задуматься о росте ставки пошлины на испортную продукцию, так как это поможет сформировать внутри государства благоприятные условия для отечественных компаний-производителей. Сейчас такое предложение изучается на уровне профильного комитета по торговле и промышленным связям.

Можно оставить те же пошлины для тех, кто не выступает против России,— стран Азии, Латинской Америки, для наших евразийских товарищей — и поднять их для тех, кто нам объявил войну. Алексей Нечаев, депутат ГД

Политик напомнил журналистам о том, что денежные средства от увеличения пошлин в России можно использовать для финансирования рекламы российских предприятий.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

