Небольшой снег и порывистый ветер обещают синоптики жителям Ленобласти 13 февраля

На дорогах образуется наледь.

В воскресенье, 13 февраля, небо над Ленобластью затянет облаками, пойдет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Порой порывы будут достигать 15-17 м/с. В темное время суток температура воздуха составит 0...-5 градусов. Днем потеплеет до +2...-3 градусов. Дорожки покроются льдом. Возможны снежные заносы.

Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти