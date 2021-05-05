Жертвами трагедии стали два человека.

Небольшой самолет упал на жилой дом в Миссисипи. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала WDAM. В СМИ ссылаются на информацию, предоставленную представителей спасательной службы Дэнни Уэйдом. По сведениям специалиста, жертвами трагедии стали два человека. Воздушное средство обрушилось на здание в городе Хаттисберг.

Полиция связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования пост департамента полиции Хаттисберга в Twitter

Трагедия зафиксирована в 23:20 4 мая по местному времени (в 07:20 утра 5 мая по московскому времени). В правоохранительных органах подтвердили данные о жертвах, но не уточнили их число.

В Зимбабве разбился вертолет ВВС.

Видео: YT / WKRN News 2