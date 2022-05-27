Небензя: вводить санкции против КНДР во время всплеска пандемии COVID-19 безответственно

Постпред России при ООН добавил, что Москва неоднократно называла тупиковым путем давление на республику с помощью ограничений.

Введение новых санкций против Северной Кореи в разгар пандемии коронавируса является безответственным шагом. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на выступлении в Совбезе международной организации.

Дипломат напомнил, что Москва неоднократно выражала мнение о том, что введение санкций против Пхеньяна - это тупиковый путь. Также он заверил, что Россия уверена в "неэффективности и бесчеловечности" таких мер.

Отметим, что Россия и КНР совместно наложили вето на резолюцию США об ужесточении санкций против КНДР. Таким образом, решение было отменено.

По данным главы кабмина РФ Михаила Мишустина, около 85% уехавших IT-специалистов вернулись в РФ.

Видео: YouTube / United Nations