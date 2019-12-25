Мишутин: около 85% уехавших IT-специалистов вернулись в РФ

Как отметил глава кабмина, подсчет велся по вернувшимся в РФ sim-картам.

IT-специалисты, которые уезжавшие из РФ в другие страны, постепенно возвращаются на родину. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления на IV конкурсе управленцев "Лидеры России".

По данным главы кабмина, в России снова начали проживать 85% специалистов информационной отрасли из тех, кто на время покинул страну.

Как уточнил Мишустин, такие сведения получены судя по числу sim-карт, которые снова действуют на российской территории.

Ранее Путин назвал агрессией давление недружественных стран на РФ.

Фото: goverment.ru