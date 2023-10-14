Небензя: жена Зеленского потратила в ювелирном магазине Нью-Йорка более $1 млн

В постпредстве РФ в ООН рассказали о коррупции на Украине.

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена во время своего рабочего визита в Нью-Йорк за один вечер потратила в ювелирном магазине более одного миллиона долларов. Этот случай является одним из примеров того, как политическая элита киевского режима сорит денежными средствами за пределами своей страны. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления постоянный представитель России Василий Небензя в ходе созванного по предложению Москвы заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие посвящено западным поставкам оружия и техники для ВСУ. Дипломат заметил, что первая леди Украины наверняка потратила те средства, которые ей в карман утекли из карманов европейских и американских налогоплательщиков.

Стараниями западных кураторов Украина тонет в долгах <...>, экономика перешедшая на военные рельсы, не дает роста, уровень жизни падает <...>, режим Зеленского вопреки фактам пытается продвигать нарратив об успехах борьбы с коррупцией... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя прокомментировал обвинения Украины о якобы передаче Россией оружия ХАМАС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций