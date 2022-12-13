Небензя: заявления о недопустимости прекращения огня на Украине - апофеоз лицемерия США

В СБ ООН рассказали о том, что Россия поддерживает мирные планы по урегулированию конфликта на Украине.

Американские высказывания о недопустимости в настоящее время прекращения огня на Украине являются апофеозом лицемерия. Такое мнение на заседании Совета Безопасности высказал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил коллегам, что недружественный Москве киевский режим давно отмечен человеконенавистнической и раболепной природой перед коллективным Западом, поэтому ВСУ продолжают использовать мирное население на Донбассе как мишени для обстрелов, а также применять поставленное НАТО вооружение против гражданских лиц.

Безразличие к собственному населению и европейским соседям в полной мере проявилось в ситуации вокруг Запорожской АЭС, которую ВСУ неоднократно обстреливали, невзирая на риски полномасштабной катастрофы на крупнейшей атомной станции в Европе. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что апофеозом западного лицемерия является попытка выставить себя в глазах мирового сообщества поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки Вооруженных сил Украины оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине. Василий Небензя добавил, что Россия приветствует многие мирные инициативы, поступающие от третьих сторон, однако это не касается "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

Небензя заявил, что стремление Запада нанести поражение РФ требует ответных военных шагов.

Фото и видео: Организация Объединенных наций