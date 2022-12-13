Небензя заявил, что стремление Запада нанести поражение РФ требует ответных военных шагов

В СБ ООН рассказали о том, что Запад сам подрывает мир и стабильность в АТР.

Стремление коллективного Запада нанести России стратегическое поражение требует от Москвы принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в сфере национальной безопасности, для защиты Союзного государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации в Нью-Йорке Василий Небензя. Дипломат пояснил, что в этом направлении двигаются те инициативы, которые испугали украинского лидера Владимира Зеленского. Небензя удивился тому, что недружественные страны могли подумать о том, что РФ не станет должным образом реагировать на провокационные и агрессивные действия в свой адрес.

На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности России и Белоруссии. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что озабоченность глобальной стабильностью со стороны западных стран выглядит крайне лицемерно, особенно - на фоне проводимой ими провокационной деятельности вне европейского региона. Вопросы вызывает создание оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии по безопасности AUKUS, а также анонсированные планы Вашингтона, Канберры и Лондона по строительству в его рамках атомных подводных лодок. В РФ уверены, что создание данного блока в целом провоцирует напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также подрывает усилия по поддержанию мира и стабильности.

Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей.

Фото и видео: Организация Объединенных наций