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Небензя заявил об утрате доверия украинцев к Зеленскому

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Постпред РФ напомнил о предвыборных обещаниях, которые глава Украины давал своему народу.

Вооруженные силы Украины проседают на фронте из-за того, что народ страны перестал верить потерявшему легитимность лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. 

Проблема режима Зеленского не в том, что у него недостаточно оружия и боеприпасов. Главная причина "проседания" украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Зеленский сделал Украину "пешкой" Запада.

Фото и видео:  Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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