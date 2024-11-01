Вооруженные силы Украины проседают на фронте из-за того, что народ страны перестал верить потерявшему легитимность лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Проблема режима Зеленского не в том, что у него недостаточно оружия и боеприпасов. Главная причина "проседания" украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН