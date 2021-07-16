Постпред РФ считает, что глава Украины не сможет стать "ферзем" на геополитической арене.

лидер киевского режима Зеленский в угоду западным геополитическим интересам сделал из Украины "пешку" против Москвы. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал на то, что глава соседнего государства в предвыборной речи говорит о мире с Москвой. равноправии для русскоязычных, защите православной веры, за что и проголосовало местное население. Однако затем политик выбрал прямо противоположный путь развития Украины.

Сделал свою страну "пешкой" против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать "ферзем". На этом предательском для своего народа пути он за бесценок распродал западным корпорациям плодородные земли, стратегические предприятия. И этот процесс продолжается. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Зеленский в бешенстве из-за переезда украинцев в новые регионы РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций