Постпред РФ сообщил о том, куда бегут украинцы из-за дискриминации на Западе.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в бешенстве из-за переезда украинских граждан из стран коллективного Запада в регионы, вошедшие в состав России по результатам референдумов, проведенных осенью 2022 года. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал на то, что в Интернете есть множество роликов о том, что те мужчины из Украины, которым все-таки удается попасть за границу, радостно поздравляют друг друга с бегством из "концлагеря Зеленского". В России указали на то, что на Банковой недовольны тем, что при столкновении с бытовыми проблемами, унижением и дискриминацией по языковому признаку украинцы с Запада не просто перебираются на территорию РФ, но массово отправляются в новые регионы РФ.

Немало из них при этом выбирают Россию. Только за год, с февраля 2022 по февраль 2023 года, в Россию прибыло 5,3 млн украинских беженцев. Сейчас их у нас значительно больше. При этом у Зеленского и его клики вызывает бешенство... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что РФ не даст режиму Зеленского "зализать раны".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций