Постпред РФ указал на готовность страны добиться всех поставленных задач на СВО.

Москва не допустит повторения сценария с минскими договоренностями и заморозки фронта в региональном конфликте для того, чтобы киевский режим при Владимире Зеленском смог "зализать раны". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Сразу хочу предупредить... Не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО. Все цели нашей СВО, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, остаются в силе и не меняются. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя пригласил британскую коллегу в РФ после ее слов об "обедневшей России".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций