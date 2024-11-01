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Небензя заявил, что РФ не даст режиму Зеленского "зализать раны"

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Постпред РФ указал на готовность страны добиться всех поставленных задач на СВО.

Москва не допустит повторения сценария с минскими договоренностями и заморозки фронта в региональном конфликте для того, чтобы киевский режим при Владимире Зеленском смог "зализать раны". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. 

Сразу хочу предупредить... Не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО. Все цели нашей СВО, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, остаются в силе и не меняются.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя пригласил британскую коллегу в РФ после ее слов об "обедневшей России".

Фото и видео:  Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, минские соглашения, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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