Постпред РФ в ООН захотел показать Барбаре Вудворд Россию.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд посетить страну после ее слов об "обедневшей России". Однако дипломат предупредил иностранку, что увиденное ее разочарует. Соответствующей информацией Небензя поделился с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Он выступил на мероприятии, созванном коллективным Западом по поводу регионального кризиса, продолжающегося между Киевом и Москвой.

Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя обвинил Запад в попытках склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций