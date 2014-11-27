Небензя обвинил Запад в попытках склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине

Постпред РФ в ООН указал на напряженность на Корейском полуострове.

Москва считает, что международные союзники киевского режима стремятся привлечь Республику Корея к поставкам оружия для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, созванном коллективным Западом по поводу регионального кризиса между Киевом и Москвой.

Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат заметил, что на Западе практически истощили собственные запасы вооружений из-за военной поддержки ВСУ. Василий Небензя рассчитывает на то, что ,жная Корея не будет поддаваться на провокации и проявят сдержанность в отношении КНДР, будет поддерживать добрососедские отношения с Пхеньяном.

Небензя обвинил Запад в попытке оправдать военное присутствие НАТО на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций