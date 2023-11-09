Небензя заявил о нежелании Запада наказать виновных в подрыве «Северного потока»

Постпред РФ в ООН прокомментировал ситуацию в Балтийском море.

Ряд западных членов Совета Безопасности Всемирной организации не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников (организаторов и исполнителей) теракта на трубопроводах "Северный поток". Соответствующее заявление перед журналистами сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат оценил события, которве произошли в рамках заседания ри 26 сентября.

В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры. Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что российский текст не получил консенсусной поддержки Совета. При этом Москва озадачена аргументамииностранных коллег. В России напомнили, что спустя год после атаки на "Северный поток", мир все еще не обладает конкретной информацией по поводу расследований, которые проводят Дания, Германия и Швеция.

Небензя: Запад продолжает срывать усилия по деэскалации в Израиле и Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций