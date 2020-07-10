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Небензя: Запад продолжает срывать усилия по деэскалации в Израиле и Газе

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Постпред РФ в ООН рассказал о необходимости остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Западные страны в Совете Безопасности ООН продолжают торпедировать любые международные усилия по деэскалации в зоне  регионального конфликта между Израилем и Палестиной. оответствующее заявление в ходе выступления на 10-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уверен в том, что начавшаяся полномасштабная наземная операция  еврейского государства в секторе Газа может стать не просто трагедией для двух миллионов жителей палестинского анклава, но и спусковым крючком для разрастания кризиса до глобального масштаба.

Сегодня необходимо немедленно прекратить огонь и остановить кровопролитие. Казалось бы, это должно быть очевидным для всех. Жаль, что наши западные коллеги по Совету Безопасности продолжают торпедировать любые усилия...

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, василий небензя, га оон, генеральная ассамблея, запад, израиль, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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